Michela Quattrociocche si è lasciata andara ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram: "Incinta? Andrò per vie legali"

Tempo di sfoghi per la showgirl Michela Quattrociocche. La 32 enne si è lasciata andare ad un duro post sui social precisando che, chiunque diffonderà notizie false sul suo conto, verrà querelato. Tanta rabbia è stata scatenata dalla diffusione di fake news.

Michela Quattrociocche è stanca di dover leggere false cose sul suo conto, a farla arrabbiare questa volta è stata l’associazione ad una possibile gravidanza. La donna vuole tutelare la sua immagine e la sua privacy.

In una storia Instagram ha smentito ogni voce sul suo conto. La donna è felice oggi al fianco di Giovanni Naldi, imprenditore alberghiero. La donna è già mamma di Aurora e Diamante, ma per il momento non pensa ad allargare la famiglia.

Ogni giorno leggo falsità sul mio conto e rimango in silenzio perché non ritengo opportuno dare importanza a sciocchezze di questo tipo. Oggi leggo addirittura dei virgolettati dove avrei sostenuto di provare ad avere un terzo figlio. Beh non è così.

In questo momento sono concentrata sulla mia vita lavorativa di mamma delle mie due bambine e di fidanzata. Ho deciso che tutte le falsità che leggerò sul mio conto da oggi in avanti verranno gestite in opportune sede legali. Sono stanca di rimanere in silenzio. Buona estate!

Nonostante faccia coppia fissa da ormai un anno con l’imprenditore, per il momento non c’è in ballo una terza gravidanza.