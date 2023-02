Michela Russo prima del trono over aveva già corteggiato un tronista: ecco chi

Sul trono over di Uomini e Donne da qualche puntata ha fatto il suo ingresso in studio Michela Russo che fin da subito ha fatto subito parlare di sé. Michela ha avuto modo di frequentare già alcuni cavalieri, tra cui Riccardo Guarnieri e c’è stata anche una discussione che ha coinvolto anche altri uomini.

Su Michela si sa che è un giornalista sportiva e che in passato è stata legata sentimentalmente anche con un calciatore di cui si è detta fosse follemente innamorata. La loro storia è durata 4 anni prima di naufragare. Lei ha ammesso di aver sofferto molto per questa storia conclusa e ci ha impiegato diverso tempo per metabolizzarla del tutto e cercare di andare avanti.

Fonte: Mediaset

La partecipazione a Uomini e Donne è da intendersi anche in tal senso. Eppure non tutti sanno che Michela è già stata nel programma di Maria De Filippi. In tanti non se la ricorderanno anche perché sono trascorsi tanti anni, ma Michela partecipò già al dating show come corteggiatrice di un personaggio al suo tempo molto famoso.

Era il lontano 2005, ben 18 anni fa e Michela si recò in studio per corteggiare Diego Conte. Michela ebbe modo anche di uscire in esterna varie volte con Diego ma alla fine tra i due l’amore non scoccò e il tronista alla fine scelse Annalisa Michetti di cui disse di essersi innamorato.

Un amore che a quanto pare era destino. Infatti a distanza di anni Diego e Annalisa stanno ancora insieme. Nel 2008 sono andati a convivere, mentre nel 2018 e nel 2021 hanno messo al mondo due splendide bambine.

Invece Michela riuscirà a trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi? Staremo a vedere. Di certo la bellezza non è cambiata e già diversi cavalieri si sono mostrati interessati ad approfondire la conoscenza con lei.