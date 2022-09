Michele Bravi a Venezia: ecco il costo da capogiro dei suoi gioielli

In questi giorni si sta svolgendo la 79edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sono stati moltissimi gli ospiti, attesi dai fan più fedeli dell’evento soprattutto per quanto riguarda gli outfit. Uno dei protagonisti indiscussi del red carpet è stato Michele Bravi che si è presentato con un look da far invidia a chiunque.

Michele Bravi debutta come attore e si rende uno dei protagonisti del red carpet della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Ricordiamo che il cantante ha recitato nel film Amanda, dove ha lavorato al fianco dell’attrice Benedetta Porcaroli. Inutile dire che Michele Bravi non è passato inosservato sul red carpet, dal momento che ha sfoggiato un outfit e dei gioielli da urlo.

Per la sua prima volta in laguna il cantante ha puntato su un outfit semplice ma allo stesso tempo elegante che porta la firma di Fendi. Quello che però non è passato inosservato agli occhi dei più attenti sono stati sicuramente i gioielli. Sapete il loro costo? Il valore è da capogiro.

Michele Bravi a Venezia indossa gioielli dal valore di 150mila euro

Per uno dei red carpet più amati, Michele Bravi ha scelto di indossare gioielli che portano la firma Cartier. Il cantante ha indossato un orologio in oro bianco che ha un valore di circa 54mila euro a cui ha abbinato venduto al prezzo di 4.650 euro.

Inoltre, Michele Bravi ha indossato degli orecchini con la pantera che hanno un costo di 43.700 euro e una spilla dal valore di 6.200 euro. Insomma, il suo primo red carpet a Venezia è stato a dir poco scintillante. Stando alle indiscrezioni, pare che il cantante sia giunto in laguna con un look dal valore di circa 150mila euro.

Come già anticipato, il neo attore è stato uno degli ospiti più attesi, in quanto ha recitato per la prima volta nel film Amanda, pellicola a cui ha lavorato al fianco dell’attrice Benedetta Porcaroli.