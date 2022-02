Michele Bravi nella giornata di ieri riceve pubblicamente le scuse da parte della nota conduttrice Serena Bortone. Quest’ultima lo scorso venerdì a ‘Oggi è un altro giorno’ ha riservato per il giovane cantante una domanda in merito all’incidente che lo vide protagonista e in cui, perse la vita una donna.

Una domanda inaspettata a cui Michele non ha voluto rispondere durante il suo collegamento da casa e che, l’ha ferito particolarmente. Il cantante che ha partecipato a Sanremo con il suo brano ‘Inverno dei fiori’ si è mostrato molto amareggiato e deluso dalla domanda ricevuta dalla Bortone.

A distanza di alcuni giorni dall’argomento che ha ferito Michele Bravi, la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ ha deciso di fare pubblicamente le sue scuse. Serena Bortone infatti, sembra non aver capito in un primo momento la gravità della sua domanda che ha lasciato di stucco anche tutto il pubblico a casa.

Nel corso della trasmissione firmata Rai 1, la Bortone ha così chiesto scusa al cantante per la sua domanda fuori logo ma soprattutto inappropriata. Stando alle sue parole, quest’ultima avrebbe anche contattato privatamente Michele, spiegando la natura della sua affermazione che non aveva nessuno scopo di ferirlo.

Michele Bravi riceve le scuse pubbliche da Serena Bortone

Nella puntata andata in onda ieri su Rai 1, Serena Bortone si è ritagliata alcuni istanti per chiedere scusa a Michele Bravi. Il cantante ospite nelle puntate precedenti si è ritrovato a dover fare i conti con una domanda in merito all’incidente datato 2018 per cui ha sofferto particolarmente.

Durante questa bruttissima tragedia perse la vita una donna e da quel momento in poi la vita del cantante cambiò completamente. Serena Bortone dallo studio chiese nella scorsa puntata come Michele fosse riuscito ad affrontare questa grande parentesi della sua vita.

Una domanda che il cantante non si sarebbe mai aspettato e a cui ha risposto con profondo rispetto: “L’ho affrontato parlando solo di musica, il resto penso vada affrontato con una maggiore profondità”.

Ieri però, la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ ha deciso di fare le sue scuse pubblicamente affermando: “Mi dispiace se si sia offeso, se l’ho ferito. Non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e glie l’ho fatto sapere”.