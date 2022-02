Michele Merlo vive ancora nel cuore di milioni di italiani che nel corso degli ultimi anni hanno potuto apprezzare il suo carattere ma soprattutto la sua musica. La tragica scomparsa dell’ex allievo di amici causata da una leucemia fulminante ha segnato per sempre la vita di tutte le persone che lo amavano e lo conoscevano.

I milioni di fan sui social si aspettavano che all’interno della scuola di Amici o sul palco del Festival di Sanremo, fosse dedicato a lui un piccolo e dolce omaggio. In tanti avrebbero apprezzato anche solo un applauso in sua memoria ma purtroppo così non è stato.

Sul palco dell’Ariston e nella scuola di Amici di Maria De Filippi nessuno ha speso alcuni minuti per ricordare l’amato cantante scomparso a giugno del 2021. Questa mancanza negli ultimi giorni ha scatenato la rabbia e l’amarezza di Domenico Merlo e dei tantissimi fan che attendevano con ansia un suo ricordo in tv.

È proprio il padre di Michele Merlo nelle ultime ore a rilasciare alcune dichiarazioni importanti nei confronti delle due trasmissioni firmare Rai 1 e Canale 5. Una vera delusione che ha voluto condividere con tutte le persone che amano suo figlio e che gli sono state vicino in questo momento difficile.

Il padre di Michele Merlo contro Amici e Sanremo

Domenico Merlo ha così detto la sua in merito all’omaggio mancato nei confronti di suo figlio sia all’interno del programma Amici sia a Sanremo 2022. Quest’ultimo infatti, ha affermato: “C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola”

“Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo. Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo”.

“Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia” termina il padre del giovane cantante.

Una delusione per tutta la famiglia di Michele ma anche per i milioni di fan che nel corso degli anni avevano imparato ad amarlo e che ancora piangono la sua scomparsa.