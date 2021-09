Sono passati circa tre mesi da quando Michele Merlo, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, è scomparso prematuramente a causa di una leucemia fulminate. La morte del cantante ha sconvolto tutti e molti ancora non riescono ad accettare la sua prematura scomparsa. In questi giorni uno scatto apparso su Instagram ha commosso l’intero popolo del web.

Tutti coloro che l’hanno seguito non hanno potuto fare a meno di notare la costante presenza nella vita del cantante di Martino, il bassotto al quale il cantante era molto legato. In questi ultimi giorni Martino si è reso protagonista di uno scatto che ha condiviso il popolo del web.

Nell’immagine in questione, infatti, possiamo osservare il bassottino color cioccolato dormire sulla giacca del suo fedele padrone umano. Uno scatto che ha commosso tutti e ha fatto riflettere il popolo del web riguardo l’allontanamento che Martino è stato costretto a subire a causa della prematura scomparsa di Michele Merlo.

Sotto l’immagine che ha commosso tutti, compare una breve ma significativa didascalia:

Qui mi sento protetto.

La scena di Martino che dorme beatamente sulla giacca del suo fedele proprietario umano non ha potuto fare a meno di lasciare una grande commozione tra i followers della pagina.

Sono stati molti, infatti, gli utenti che hanno lasciato reazioni riguardo lo splendido bassotto Martino. Il suo comportamento dimostra che Michele Merlo sia stato per lui uno splendido padroncino, oltre che dimostrare che il rapporto tra un uomo e un cane va oltre qualsiasi cosa.

Michele Merlo aveva dedicato al suo amato pelosetto anche una pagina Instagram dove il cantante era solito condividere scatti del suo amato bassottino. Tra i tanti commenti scritti sotto lo scatto di Martino che dorme sulla giacca del cantante possiamo leggere:

Questa ha fatto male…

Oppure: