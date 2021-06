Michele Merlo è morto a 28 anni nella notte tra domenica e lunedì per un emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante. Il cantante che aveva partecipato ad Amici e X-factor non ce l’ha fatta. Ed oggi che Michele non c’è più il suo ultimo post su Instagram è davvero commovente. Una frase, un grido d’aiuto per quella gola e quella testa da sentirsele esplodere dal dolore.

Fonte: Instagram

Michele l’aveva postata il 2 Giugno. Una foto di un tramonto con la didascalia: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?” – il grido d’aiuto del giovane cantante. Inutile dire che dopo la notizia del suo ricovero in condizioni molto gravi, l’immagine è stata presa d’assalto da migliaia di commenti di fan, colleghi, tutti pronti a fargli sentire la loro vicinanza.

Fonte: Google

Michele Merlo ha sempre condiviso online ogni momento della sua vita. Compreso quando contrasse il Covid e gli attacchi di panico di cui era vittima, fino al lancio del suo libro dal titolo Cuori stupidi, il medesimo del suo ultimo album. Il suo profilo resterà ora uno splendido ricordo dei suoi momenti più belli e delle sue frasi più toccanti.

Michele Merlo morto: il suo toccante monologo

Il suo monologo postato su Tik Tok qualche tempo fa è commovente: “Quando penso mi vengono in mente tutte le persone che non ho più. Penso a mio nonno, a mia nonna, alla mia zia. Penso anche alle mie ex fidanzate, penso a un mio amico che non c’è più perché ha fatto un incidente in auto. Sono cose naturali credo, penso non ci sia nulla di male nel tuffarsi nel passato per qualche ora”.

Fonte: Google

E poi ancora: “Se avete qualcuno cui volete bene, diteglielo. Non aspettate domani, perché potrebbe essere tardi. E non c’è cosa più brutta del rimpianto di non aver detto qualcosa a qualcuno nel momento giusto”.