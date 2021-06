In poco tempo, grazie al successo del film 365, Michele Morrone è diventato il sex simbol e attore italiano più amato. Ora, l’attore, si è però trovato a giustificarsi per uno scatto pubblicato sui suoi profili social. Lo scatto, molto hot, lo vedrebbe ritratto a petto nudo accanto ad un altro uomo.

Si tratterebbe di un altro attore e modello italiano che da poco ha iniziato a cavalcare i palcoscenici italiani: Simone Susina. Lo scatto che delinea una profonda intesa tra i due è diventato in pochi minuti virale, sia per la bellezza di entrambi sia per un sospetto dei fan.

In molti hanno creduto che Michele Morrone volesse fare coming out e dichiarare di essere gay. Sembra, però, che non sia affatto così e a spiegarlo è stato lo stesso attore tramite delle Instagram Stories:

Stamattina mi sono svegliato con il mio team che mi chiamava e mi diceva: ‘Ehi, ci sono molti articoli… che dicevano che hai fatto coming out’, a causa della foto che ho scattato con Simone. È diventato un mio ottimo amico, siamo come fratelli. Giriamo un film insieme. Ragazzi, era solo una foto. Niente di più.

L’attore è però vicino alla comunità LGBT e pensa a tutti gli attori o personaggi dello spettacolo che hanno paura a fare coming out:

“E a proposito… sono un grande sostenitore della comunità LGBT. Ma stiamo solo parlando di un’immagine normale. Non ho fatto coming out.“

La caption della foto: “Sono un bugiardo”, avrebbe una spiegazione: