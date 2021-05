La dichiarazione dell'attore sulla showgirl: "Fidanzarmi con lei? Cerco più di due te*** e un c**o"

Stanno facendo discutere in questi giorni le parole di Michele Morrone. L’attore di 365 giorni ha condiviso un video su Tik Tok finendo al centro di un polverone. Rispondendo a domande di alcuni fan sui social, il giovane attore si è lasciato andare ed ha fatto una rivelazione su Belen Rodriguez che non sembra essere per niente piaciuta al popolo del web.

Michele Morrone ha usato parole poco carine nei confronti di Belen Rodriguez e ciò non è piaciuto per niente agli utenti, soprattutto ai fan della showgirl argentina. Infatti, rispondendo ad una domanda di un utente riguardo un ipotetico fidanzamento con la modella, Michele Morrone ha così risposto:

Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e un c**o. Però chi lo sa….

La risposta dell’attore all’utente che ha posto tale domanda ha fatto il giro del web tanto da far arrabbiare moltissime persone sui social.

Dopo il polverone sollevato dall’attore, però, pare che Belen Rodriguez non abbia risposto alla provocazione di Morrone. Dunque la showgirl argentina sembra aver preferito non sollevare un ulteriore polverone. Le parole dell’attore sono state oggetto di numerose critiche da parte del popolo del web.

Michele Morrone, vita e carriera dell’attore

Nato a Melegnano, in provincia di Milano, il 3 ottobre 1990, Michele Morrone è considerato senza dubbio il Mr. Grey italiano. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo iniziando la sua carriera da modello. Successivamente, inizia gli studi di recitazione che lo portano a recitare in un numerose fiction di successo.

Seguitissimo su Instagram, sulla cui pagina si contano 5 milioni di followers, nella scorsa estate all’attore era stato attribuito proprio un flirt con Belen Rodriguez. Sembra infatti che ci sia stato un corteggiamento anche se tale gossip si è rivelato solamente come un pettegolezzo.