L’attore pubblica una foto in ospedale, scatenando la preoccupazione dei fan. Poco dopo spiega cos’è successo

Tanta la preoccupazione dei fan di Michele Morrone, dopo che l’attore ha pubblicato in una sua storia Instagram, una foto che lo ritraeva in un letto di ospedale. La didascalia che la accompagnava, raccontava che fortunatamente non si è trattato di nessun problema grave. “Piccola operazione, ma sto bene“.

Dopo il post pubblicato su Instagram, le decine di migliaia di fan di Morrone si sono preoccupati per la salute del loro beniamino. Nella foto, l’attore era ritratto sul letto di un ospedale con una flebo attaccata al suo braccio.

Dopo i tanti messaggi ricevuti e le numerose domande, la star ha voluto ringraziare e tranquillizzare tutti coloro che si sono preoccupati per lui. Lo ha fatto pubblicando, nelle scorse ore, un’ulteriore storia su Instagram. Storia nella quale ha scritto:

Ok… Ho fatto un piccolo intervento perché mi sono fatto male in palestra. Ora è tutto ok, domani potrò tornare a casa mia. Grazie per tutti i vostri messaggi, riesco a sentire tutto il vostro amore.

Chi è Michele Morrone

Michele Morrone è un noto attore, modello, influencer e cantante italiano. Noto in particolar modo per la sua interpretazione in uno dei film più visti su Netflix: “365 giorni“.

Nato il 3 ottobre del 1990 a Melegnano, un comune in provincia di Milano. All’età di 11 anni si ritrova a dover affrontare il dolore tremendo della perdita del suo papà. Una perdita che lo ha segna profondamente e lo porta a frequentare persone e luoghi poco raccomandabili.

Michele Morrone riesce a rialzarsi da quel periodo brutto della sua vita, proprio grazie al grande amore per la recitazione.

La sua carriera inizia grazie al teatro, per poi spostarsi nel mondo televisivo e apparire in diverse note serie tv di successo. Raggiunge l’apice del successo con la fiction “Come un delfino 2“, dove ha recitato al fianco di un vero mito della recitazione, Raoul Bova.

Nel 2014, recita accanto a Lino Guanciale ed Elena Sofia Ricci, nella serie tv “Che Dio ci Aiuti 3“. Successivamente compare anche nella fiction “Provaci ancora Prof“. Altre opere a cui ha preso parte e nelle quali è stato molto apprezzato, sono “Squadra Antimafia“, “I Medici” e “Sirene“.