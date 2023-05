Michelle Hunziker, come ha reagito alla gravidanza di Aurora? Le sue parole

Il giorno 30 marzo 2023, Michelle Hunziker è diventata nonna. Il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha reso la conduttrice la donna più felice al mondo. Ma come ha scoperto la gravidanza di sua figlia? A raccontarlo è stata lei stessa in occasione di un’intervista. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e popolari nel mondo della televisione italiana. L’ex moglie di Eros Ramazzotti non smette mai di sottolineare quanto sia felice per la nascita del suo nipotino Cesare. In occasione di un’intervista, la celebre conduttrice si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni inedite in merito alla sua nuova vita da nonna.

In primo luogo, lei stessa ha svelato quale è stata la sua reazione quando la figlia Aurora Ramazzotti le ha detto che era incinta:

Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbe arrivato così presto. Poi un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: ‘Mamma!’. Ho capito subito. E dire che, quando io avevo 40 anni e lei 20, le avevo detto di sbrigarsi a diventare una mamma giovane e lei mi aveva risposto che non ci pensava proprio.

Successivamente, la Hunziker non si è fatta problemi a rispondere a domande un po’ delicate. Infatti quando le hanno chiesto che cosa avrebbe fatto se la figlia non avesse voluto il bambino ha risposto:

In generale sono pro vita e penso che una persona debba prendersi le proprie responsabilità, ma ogni storia è diversa e va rispettata. Resterei in ogni caso vicina a mia figlia.

Infine, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha espresso la propria opinione in merito all’argomento dell’aborto. Queste sono state le sue parole: