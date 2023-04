Eros Ramazzotti papà per la quarta volta? Il cantante rompe il silenzio e svela la verità

Nel corso delle ultime ore sta circolando una notizia riguardo Eros Ramazzotti. Il nome del cantante è infatti tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per uno scoop che sta circolando sul suo conto. Stando alle indiscrezioni pare che il cantante si prepari a diventare papà per la quarta volta.

In seguito all’insistenza delle notizie che stanno trapelando su di lui, Eros Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua riguardo lo scoop della quarta paternità. Secondo alcune voci pare che Dalila Gelsomino, fidanzata del cantante, stia aspettando il suo primo bebè.

In queste ultime ore il giornale ‘Diva e Donna’ ha lanciato un vero e proprio scoop su Eros Ramazzotti. Secondo il noto settimanale, pare che il cantante si stia preparando a diventare papà per la quarta volta. Inutile dire che la notizia sta facendo il giro del web ed ha lasciato tutti senza parole.

Data l’insistenza della notizia, il diretto interessato si è sentito in dovere di rompere il silenzio e di dare aggiornamenti riguardo questo scoop molto chiacchierato. Qualche ora fa, infatti, Eros Ramazzotti ha condiviso queste parole sulla sua pagina Instagram:

Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente). Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli.