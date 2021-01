Michelle Hunziker compie 44 anni: ecco il tenero regalo delle figlie

E’ tempo di spegnere le candeline per Michelle Hunziker che in questi giorni ha compiuto 44 anni. Un’età importante festeggiata con migliaia di auguri che le sono giunti sui social e dagli amici più cari. Alcuni l’hanno fatta commuovere, ma la sorpresa più bella è stata sicuramente quella ricevuta da parte delle sue due figlie avute con Tommaso Trussardi. Le due piccole hanno preparato un disegno con tutte le cose che ama la mamma: dai cani ai trucchi.

Proprio dal profilo Instagram la conduttrice tv ha condiviso un tenero video e alcune immagini che mostrano la dolce sorpresa ricevuta dalle sue tre figlie, Aurora, Sole e Celeste. Per festeggiare al meglio, Michelle si è lanciata in una gag social con Aurora Ramazzotti, la sua primogenita e complice perfetta. “Mamma, domani è il tuo compleanno! Quanti anni fai?” – dice la figlia di Eros. “Quarantaquattro… no, però suona male” – risponde sua madre. Pronuncia la cifra in varie lingue, e alla fine invita i follower a farle gli auguri in vietnamita.

“Domani fatemi gli auguri SOLO in “Vietnamita”….altrimenti non li considererò validi!! Guardate perché!!! Riposto tutti coloro che riescono a dirlo così!!!” – si legge sotto il post di Michelle Hunziker le cui immagini hanno ottenuto in breve tempo dalla pubblicazione oltre 210 mila visualizzazioni insieme a tantissimi sorrisi e messaggi di auguri, alcuni effettivamente in vietnamita.

Nelle sue stories, inoltre, la neo 44enne ha mostrato il disegno fatto dalle piccoline di casa: un augurio alla mamma coloratissimo che ha davvero sciolto il cuore dell’amata presentatrice tv.

C’è scritto “Tanti auguri mamma”, ogni lettera con un colore diverso. Non mancano poi due torte con le candeline, i gatti Saba e Kida e i cani Odino, Lilly e Leone, e poi tutte le cose che lei adora. Anche la stessa Hunziker è raffigurata, con i lunghi capelli biondi al vento, un vestito rosso e un fumetto che dice “44” con tanti cuori.