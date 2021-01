Aurora Ramazzotti e il monologo sul cambiamento: “Per fortuna sono cambiata!”

Il tempo passa e anche i figli dei VIP crescono. A crescere con un’educazione straordinaria e un brillante talento è anche Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore di Eros e Michelle Hunziker.

La ragazza è ormai in carriera, ha deciso di seguire le orme della mamma. Tra programmi TV, servizi da inviata al programma di TV8 di Adriana Volpe e Instagram, si dà molto da fare.

La giovane è ormai grande e all’alba dei suoi 24 anni, vive già da sola a Milano con il tanto amato fidanzato Goffredo Cerza. Di Aurora Ramazzotti in passato si è parlato non sempre con bei termini.

La ragazza, come tante altre, ha avuto anche lei i suoi momenti di crisi in adolescenza che l’hanno portata a fare diverse stupidaggini. Oggi, però, quel periodo sembra essere ufficialmente superato.

Proprio su Instagram, social che usa molto per parlare ai suoi giovani fan, la ragazza ha ripreso un bellissimo monologo sul cambiamento e, ovviamente, non sono mancate le frecciatine.

Trovo molto divertente quando le persone usano la frase sei cambiata come insulto. Meno male che sono cambiata!

Il cambiamento è essenziale ma tante volte non ci accorgiamo di quanto abbiamo difficoltà ad intraprenderlo. Tra cui l’invidia di chi a cambiare non ci riesce. Cambiare è giusto ed essenziale. E chi non lo accetta non ha il diritto di ostacolare il tuo percorso.