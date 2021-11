Michelle Hunziker come non l’avete mai vista. Nelle scorse ore la showgirl svizzera ha deciso di aprire la scatola dei ricordi condividendo uno scatto del passato sui social. Dopo la pubblicazione del post i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Nella foto in questione, infatti, la conduttrice si è mostrata senza sopracciglia.

Tutti coloro che la seguono sui social sanno quanto Michelle Hunziker ami condividere i propri ricordi con i suoi moltissimi followers. La bella conduttrice svizzera, infatti, è solita condividere immagini del passato. Tra le tante, in queste ore sta facendo molto chiacchierare uno scatto in cui Michelle appare senza sopracciglia.

In particolar modo, Michelle si è voluta mostrare ai fan con un aspetto inedito. Nello scatto in questione, infatti, la modella e conduttrice è apparsa con delle sopracciglia finissime. Queste sono state le parole con cui Michelle Hunziker ha voluto accompagnare l’immagine:

Qui avevo 18 anni, un po’ bruciacchiata dal sole ed erano gli anni novanta! Reduce dall’opera di un estetista “assassina” la quale ha pensato bene di togliermi tutte le sopracciglia!

Michelle Hunziker, dal lavoro all’amore con Tomaso Trussardi

Inutile dire che Michelle Hunziker è oggi una delle conduttrici più amate. Classe 1977, la conduttrice svizzera è stata per molto tempo al centro del gossip per la storia d’amore vissuta con il cantante Eros Ramazzotti. Dal loro grande amore è nata una figlia, Aurora Ramazzotti.

Dopo la fine del matrimonio con Eros, Michelle Hunziker ha ritrovato la felicità accanto a Tomaso Trussardi. Insieme al marito Tomaso ha avuto due bambine, Sole e Celeste. In una recente intervista Michelle Hunziker ha dichiarato: