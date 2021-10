Conduttrice televisiva, attrice e cantante. Michelle Hunziker in una recente intervista è tornata a parlare della storia d’ amore con Eros Ramazzotti raccontando retroscena mai svelati prima. La showgirl si è infatti confidata con il settimanale al femminile dichiarando: “A 9 anni guardando la tv, ho deciso che avrei sposato Eros Ramazzotti.” Mia madre diceva: “Ma questa è matta”.

L’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

La biondissima showgirl nel 1998 è riuscita a portare all’ altare Eros Ramazzotti avverando il desiderio che aveva sin da bambina. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono una delle coppie più amate della tv e dello spettacolo. I due erano uniti e affiatati, ancora di più dopo la nascita della primogenita, Aurora Ramazzotti. Aurora è una ragazza molto seguita sui social e molto ironica.

Qualche anno dopo i due annunciarono la fine del loro matrimonio lasciando increduli tutti. Nel 2009 la coppia divorziò ufficialmente. Era il periodo in cui la conduttrice faceva parte di una setta religiosa: “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto”.

Qualche anno dopo Michelle Hunziker ha ritrovato l’ amore al fianco di Tommaso Trussardi dalla quale ha avuto due bambine: Sole e Celeste. Racconta al magazine:

È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fonte ad una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia”, racconta. “Anche se era anche più giovane, ma mi ha subito dato il senso del progetto, qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito.

Il pranzo con la figlia Aurora e l’ex Eros Ramazzotti

Di recente in un noto ristorante di Brescia, Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e la figlia Aurora si sono riuniti per un pranzo di famiglia. Ad immortale il dolce e affettuoso momento un selfie pubblicato sui loro profili Instagram. Questo momento testimonia che, nonostante abbiano deciso di separarsi e prendere strade diverse, l’affetto non è mai svanito. Il cantante ospite del programma “Felicissima sera” condotto da Pio e Amedeo si è lasciato andare a delle rivelazioni quasi piccanti sui primi incontri con la celebre showgirl ai tempi un’adolescente che attraverso servizi fotografici posava per una nota marca di intimo: