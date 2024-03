Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati: la reazione di Tomaso Trussardi non si fa attendere

Nel corso delle ultime ore il nome di Michelle Hunziker è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la storia d’amore tra la conduttrice e l’osteopata Alessandro Carollo sia giunta al capolinea. Scopriamo i motivi della fine della relazione: ecco cosa sappiamo.

La fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è uno dei gossip più chiacchierati delle ultime ore. Dopo solo pochi mesi di frequentazione, la conduttrice e l’osteopata hanno deciso di mettere fine alla loro storia. A rendere pubblica la notiziare è il settimanale ‘Chi’ che ha rivelato anche i motivi della rottura tra Michelle e Alessandro.

Queste sono state le parole del giornale diretto da Alfonso Signorini a riguardo:

É finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. La notizia è confermata a “Chi” da fonti vicine alla coppia. Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati: non è tardata ad arrivare la reazione di Tomaso Trussardi

In seguito al gossip sulla fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, tutti non hanno potuto fare a meno di notare la reazione dell’ex marito della conduttrice Tomaso Trussardi. L’imprenditore ha infatti condiviso sulla sua pagina Instagram una storia che molti considerano una vera e propria frecciatina all’ex moglie. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Tre benefici di tenere al bocca chiusa.

Le parole di Trussardi hanno accompagnato un reel che tratta sull’importanza di stare in silenzio. Al momento Michelle Hunziker è rimasta in silenzio e non si è esposta in merito al gossip che la vede protagonista in queste ultime ore.