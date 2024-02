Tomaso Trussardi smentisce ancora Chiara Ferragni e pubblica delle foto inedite insieme a lei

In questi ultimi giorni l’argomento di cui tutti parlano e senza dubbio la separazione dei Ferragnez. In ogni programma televisivo viene discussa una delle separazioni più sofferte del mondo dello spettacolo e della musica. Oggi, la notizia che ha sconvolto il pubblico, riguardo una possibile relazione di Chiara Ferragni con Tomaso Trussardi, velocemente smentita dallo staff dell’influencer digitale. Ma questa sera, è Tommaso Trussardi in persona a parlare della vicenda e spiega che le parole scelte dallo staff dell’influencer non sono corrette e pubblica delle loro foto insieme.

Tommaso Trussardi

Tommaso Trussardi, erede dell’omonimo impero ed ex marito di Michelle Hunziker, oggi si è trovato al certo di un gossip. Infatti dopo una puntata di Pomeriggio 5, dove un opinionista aveva insinuato che Chiara Ferragni ha una relazione, è stato fatto il nome di Tommaso Trussardi. Questo, a causa di alcuni indizi, che avrebbero portato a pensare a lui. Infatti, su una delle storie pubblicate da Chiara, si vede Leone mano nella mano con una bambina bionda, che potrebbe essere la figlia di Tommaso. Stamattina, lo staff di Chiara Ferragni, aveva velocemente smentito la voce.

Le parole usate dallo staff della Ferragni sono:

“Non si conoscono nemmeno”

Tommaso Trussardi

Tommaso Trussardi, in serata, ha ritenuto opportuno rispondere a questo comunicato, spiegando che lui e Chiara si conoscono per motivi lavorativi, ed ammettere il contrario, sarebbe offensivo nel confronti della giovane. A dimostrazione delle sue parole, Tommaso Trussardi, pubblica delle foto dove si trova con Chiara Ferragni nel 2016.

Chiara Ferragni alla sfilata Trussardi

L’evento in questione, è una delle sfilate organizzate da Trussardi, dove si vede una giovane Chiara Ferragni. Come specificato da Tommaso stesso, conobbe Chiara quando ancora aveva un semplice blog, e non era la Ferragni che conosciamo oggi. Lui e la sua famiglia, hanno sempre creduto in lei, come nella sorella Valentina, che tuttora collabora con loro.