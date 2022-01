Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la separazione ormai è ufficiale. Dopo giorni di voci e gossip che si rincorrevano su riviste rosa, social e siti internet, la conferma arriva dai diretti interessati, con un comunicato stampa congiunto all’Ansa che non fa più sperare in un lieto fine. Dopo 10 anni di amore che ha fatto sognare tutti quanti, Michelle e Tomaso si dicono addio per sempre.

La coppia aveva trascorso le vacanze di Natale a distanza. Michelle Hunziker aveva portato le figlie Sole e Celeste in montagna, in Alta Badia, dove spesso aveva trovato un rifugio d’amore con il suo neo marito. Con lei questa volta, però, c’era la migliore amica di sempre, Serena Autieri.

Pare che il rampollo della casa di moda avesse raggiunto la famiglia solo per i giorni rossi delle feste natalizie, per trascorrere almeno il Natale insieme a loro. Per poi separarsi nuovamente. Sui social, infatti, nessuna foto insieme, nessun riferimento l’uno all’altro, il silenzio totale.

In molti si erano chiesti se non ci fosse qualcosa tra i due, visto che prima postavano spesso foto insieme, anche alle due figlie della coppia o alla primogenita di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, nata dall’unione con Eros Ramazzotti. Poi l’annuncio ufficiale dato a mezzo stampa, con un comunicato congiunto, come usa fare adesso tra le celebrities che si dicono addio per ufficializzare la separazione.

Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la separazione: rimarranno in buoni rapporti per il bene dei figli

La coppia ha deciso di separarsi, ma continuerà a rimanere unita per le due figlie, Sole di 9 anni e Celeste di 7 anni.

Secondo quanto si apprende, le due piccole vivranno con la mamma. Per Michelle Hunziker è la seconda separazione, dopo il divorzio con Eros Ramazzotti. Per Tomaso Trussardi la prima.