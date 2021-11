Nel corso delle ultime ore Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ha paura di mostrarsi in acqua e sapone sui social. Ecco l’immagine diventata virale sul web.

Senza alcuna ombra di dubbio, Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più amati e stimati nel mondo dei social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è sempre preoccupata di difendere la bellezza naturale delle donne. In questo senso l’influencer è diventata un grande esempio per tutte quelle persone che non hanno il coraggio di mostrare le proprio imperfezioni.

Ormai Aurora Ramazzoti è diventata celebre per essere la paladina della bellezza al naturale. Con il suo carisma, la sua allegria e la sua simpatia l’influencer ha conquistato tutti i social netowork. La ragazza non ha mai avuto paura di farsi vedere al mondo per quello che è, anche con le più piccole imperfezioni.

Nelle ultime ore la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si è mostrata senza trucco a tutti i suoi fan. Niente mascara, niente eye-liner e niente rossetto. Queste sono state le parole scritte nella didascalia del post sul suo profilo Instagram:

Torno subito che mi sto sparando un selfie ( che poi sono 47).

Aurora Ramazzotti mostra il body in pizzo

Tuttavia, un dettaglio non è di certo passato in osservato a tutti gli utenti del web. Si tratta del suo meraviglioso body in pizzo, un modello trasparente con la scollatura a V. Il capo in questione è caratterizzato dall’abbottonatura frontale in stile corsetto e decorazioni floreali sul busto. Per scattarsi un selfie senza make up, Aurora Ramazzotti ha deciso di legati i capelli in una maxi treccia boho-chic.

Tuttavia, non è la prima volta che Aurora Ramazzotti si impegna per l’eliminazione dei canoni di bellezza imposti dalla società attraverso i suoi scatti senza trucco. Tempo fa l’influencer ha deciso di rendere pubblica la sua battaglia contro l’acne pubblicando sui social una foto che ritraeva il suo viso con i brufoli.