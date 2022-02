Michelle Hunziker ed Eros: il bacio sul palco. La reazione di Aurora

Michelle Impossible, il programma in onda ieri sera su canale cinque, ha avuto un successo strepitoso. Michelle Hunziker è riuscita a travolgere il pubblico con un susseguirsi di colpi di scena.

La storia d’amore, raccontata da Maria De Filippi, della Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto ripercorrere vecchie e nuove emozioni. Michelle ha messo in scena uno show con la partecipazione di nomi prestigiosi. Un’unione di amici venuti per festeggiare la carriera della conduttrice, in una Michelle Impossibile.

La donna ha più volte manifestato sul palco la sua emozione e il timore per la riuscita del suo programma. Ma arriva il momento che in molti aspettavano. L’incontro, dopo vent’anni, con il primo e grande amore della sua vita. Stiamo parlando del padre della sua prima figlia, Aurora.

Lui è Eros Ramazzotti. Per la figlia d’arte, il fatidico bacio avvenuto sul palco dopo tantissimi anni tra il padre e la madre ha rappresentato un momento indimenticabile. La giovanissima ragazza ha sempre avuto uno splendido rapporto con entrambi i suoi genitori.

Michelle Hunziker ed Eros hanno gestito la loro separazione con estremo rispetto per la bambina che stava crescendo. Ma per Aury la separazione non è stata comunque un momento facile. Quando, durante la canzone cantata da papà Eros ‘Più bella cosa non c’è’, è scattato il bacio con la Hunziker, la ragazza dietro le quinte ha gridato: “Che bello sto volando”.

Ma non solo, lo ha anche pubblicato in diretta tra le sue storie di Instagram. Forse non ci sarà più la favola e l’amore, ma di certo resta tutto il resto. La rincorsa di Michelle tra le braccia di Ramazzotti ha dato maggior chiarezza sul feeling caratteristico del loro fantastico rapporto.

Una storia che, come i fans ancora non dimenticano, racconta del cantante famoso e la ragazza della porta accanto. Anche loro non possono far altro che rispettare e rivivere ancora oggi quelle emozioni forti e vere che hanno segnato il passato.