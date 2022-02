Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme sul palco dopo 20 anni: “Il nostro un amore bellissimo”

Uno dei momenti più attesi dello show Michelle Impossible in onda ieri sera su Canale 5 era quello del primo incontro pubblico di Eros Ramazzotti con l’ex moglie Michelle Hunziker dopo 20 anni.

L’artista e la showgirl si sono ritrovati sul palco e dopo che Eros ha cantato Fuoco nel fuoco si è concesso ad una chiacchierata in compagnia della sua ex moglie.

I due sono stati insieme dal 1995 al 2002. Michelle visibilmente emozionata appena ha visto Eros è corsa ad abbracciarlo: “Tutto mi sarei aspettata, ma non che tu accettassi il mio invito”. Eros ha risposto: “Non è che hai dovuto insistere più di tanto”.

Ancora Michelle: “L’ho corteggiato come non potete capire. Sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?”.

Ed Eros ha risposto: “Perché devono vendere qualcosa, devono parlare. La nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla”.

Michelle poi ha ringraziato Eros per avergli fatto conoscere le arti marziali specificando che tra di loro c’è oggi solo amicizia.

“Una cosa bella l’abbiamo trovata in questo periodo, a parte Aurora che è la cosa più bella che abbiamo fatto. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un’arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci. Ma diciamoglielo. Siamo amici. Siamo qui per coronare quest’amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme”.

Eros ha concluso: “Canto la tua canzone, spero meglio di te” e ha intonato Più bella cosa. Michelle Hunziker ha ammesso: “Mi hai fatto emozionare”.