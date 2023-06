Michelle Hunziker fa un appello alle donne dopo il caso di Giulia Tramontano: “Non andate all’ultimo appuntamento”

In questi giorni si sta dedicando ampio spazio al caso di Giulia Tramontano. Ricordiamo che la 29enne, incinta al settimo mese, è stata uccisa dal compagno Alessandro Impegnatiello. Sono molti i personaggi dello spettacolo che hanno voluto esprimere il proprio pensiero in merito a questa triste vicenda. Dopo lo sfogo di Sonia Bruganelli, anche Michelle Hunziker ha voluto dire la sua lanciando un appello a tutte le donne.

Michelle Hunziker ha scelto la sua pagina Instagram per rivolgere un dolce pensiero a Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impegnatiello. Ricordiamo che la conduttrice è da sempre molto vicina al tema della violenza sulle donne tanto da fondare, insieme all’avvocato Giulia Bongiorno, un’associazione a difesa delle donne che subiscono violenze.

Queste sono state le parole con cui la conduttrice di Striscia la Notizia ha commentato il triste caso di Giulia Tramontano:

E come tutti non riesco a non pensare a Giuliae alla sua famiglia. A Giulia e al bambino che portava in grembo, una gravidanza al settimo mese… Continua imperterrito il fenomeno del femminicidio, come se niente fosse. Si sta parlando tanto, c’è tanta comunicazione e sono in corso molte battaglie. Sicuramente si sono mosse tante cose, però, io, come tutti, voglio fare un appello a tutte le donne: per favore, la prevenzione è tutto.