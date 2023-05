Michelle Hunziker presenta sui social il fratello Harold, fan rimasti senza parole: ecco perché

Michelle Hunziker non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Michelle ha condiviso uno scatto che ha fatto impazzire il web. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Nella giornata di ieri Michelle Hunziker ha annunciato la comunione della figlia Sole tramite uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram. Agli occhi dei moltissimi followers della conduttrice non è però sfuggito un dettaglio: la presenza del fratello di Michelle ai festeggiamenti. Lo scatto condiviso ha attirato l’attenzione di tutti.

Il fratello di Michelle Hunziker ha conquistato tutti i followers della conduttrice. Il suo nome è Harold Hunziker e al momento non si hanno molte informazioni su di lui. Sappiamo che Harold ha 53 anni, è sposato ed ha un figlio, sul quale non si sa nulla. Per quanto riguarda la sfera professionale, sappiamo che Harold è un imprenditore e possiede un ristorante a Ginevra.

Michelle Hunziker annuncia la comunione di Sole sulla sua pagina Instagram: l’outfit scelto dalla conduttrice è un total white

In occasione della comunione della figlia Sole Michelle Hunziker ha optato per un look total white che ha incantato tutti. Inutile dire che al grande evento era presente anche Aurora Ramazzotti insieme al compagno Goffredo Cerca e al piccolo Cesare Augusto.

Per quanto riguarda l’outfit di Sole, invece, la piccola ha optato per un vestito lungo e bianco a cui ha abbinato una carinissima coroncina di fiori. Al momento Michelle Hunziker non ha condiviso scatti inerenti a questo, decidendo quindi di vivere questo speciale giorno trascorso in famiglia nel massimo della riservatezza.