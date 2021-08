La vita privata di Michelle Hunziker è sempre al centro dell’attenzione. La showgirl è uno dei personaggi pubblici più amati e seguiti. Tante volte le sue vicende sono apparse sulle riviste di gossip. Nel 2017 ha scritto anche un libro autobiografico Una vita apparentemente perfetta, che ha ottenuto molto successo. Tanti gli argomenti affrontati nel libro che hanno alzato anche numerose polemiche.

Nel libro l’ex modella svizzera racconta della sua esperienza con la setta che l’ha plagiata, costringendola ad allontanarsi dai suoi cari e a rompere da Eros Ramazzotti. Dopo quel matrimonio concluso con Ramazzotti dove è nata anche Aurora, ora Michelle è felicemente sposata con Tommaso Trussardi, con il quale ha avuto altre due bambine, Sole e Celeste.

Nel libro Michelle Hunziker parla anche della sua infanzia e della sua famiglia. Come tutti sanno è cresciuta in Svizzera più precisamente a Sorengo e da bambina si è trasferita a Ostermundigen, nella parte tedesca. Suo papà Rodolfo è venuto a mancare nel 2001 a soli 60 anni. Il rapporto con lui non era proprio sereno, visto che si sono riavvicinati soltanto poco prima della sua morte, quando lei era già molto famosa.

Ma quello che non tutti sanno è che Michelle Hunziker avrebbe un fratello. Lei non ne parla praticamente mai, ma lui qualche anno fa la cercò pubblicamente. Si chiama Andrea Hunziker ed è nato dalla prima relazione del padre. Il rapporto con la sorella Michelle pare non sia mai stato molto positivo. Da quando lei si è trasferita a Milano a soli 17 anni i contatti si sono fatti sempre meno frequenti.

Nel 2018 Andrea scrisse una lettera alla sorella pubblicata sul settimanale Dipiù. Qui il fratellastro disse di essere sordo e quasi muto a causa di un tumore al cervello che però era riuscito a sconfiggere. Non si sa come siano oggi i rapporti tra i due.