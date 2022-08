Michelle Hunziker in dolce attesa? L’indiscrezione

In questi ultimi giorni stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui Michelle Hunziker sia in dolce attesa. I rumors sulla possibile gravidanza della conduttrice svizzera non si fermano e, a riguardo, non è ancora arrivata nessuna conferma né smentita. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno deciso di mettere su famiglia? Sta diventando sempre più insistente il gossip riguardo la presunta gravidanza della showgirl svizzera. In questi ultimi giorni Michelle Hunziker è diventata uno dei personaggi più chiacchierati. Stando a quanto riportato dalla pagina ‘Gossip e Tv’, la conduttrice potrebbe essere in dolce attesa.

Nonostante l’insistenza delle voci in circolazione, l’ex moglie di Eros Ramazzotti non si è esposta riguardo la vicenda ed ha preferito rimanere in silenzio. Ricordiamo che Michelle Hunziker in questi giorni si trova in Sardegna per trascorrere qualche giorno di relax e per stare vicino al suo fidanzato.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno della novità riguardo questa vicenda che sta interessando tutti gli amanti del gossip. Riuscirà Michelle Hunziker ad esporsi sulla questione e a dire la sua? Staremo a vedere.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sorprese a comprare un test di gravidanza

Qualche giorno fa Michelle e sua figlia Aurora Ramazzotti sono state sorprese a comprare un test di gravidanza. Ciò ha alimentato indubbiamente i rumors della dolce attesa di Michelle. Nonostante ciò, sono molti coloro che hanno pensato alla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti.

Insomma, non è noto sapere a chi servisse il test di gravidanza. Per il momento la fidanzata di Giovanni Angiolini e sua figlia Aurora Ramazzotti preferiscono rimanere in silenzio e non alimentare ulteriormente il gossip che si aggira intorno a loro. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda.