. Molto spesso le domande che mi fate sono: ”Perché oltre al tuo lavoro in tv ed essere mamma di tre figlie hai creato Doppia Difesa?” “Dove hai trovato il coraggio di scrivere un libro sul tuo periodo buio e difficile nella vita?” “Da dove ti è nata l’idea di creare un brand come GOOVI?” “Come fai a conciliare tutti i tuoi impegni con la famiglia e tuo marito?” “Come fai ad essere sempre sorridente?” Dove trovi l’energia?” La risposta racchiusa in una parola è: CONDIVISIONE. Ho sempre pensato che la mia vita non potesse avere nessun senso se non nella totale condivisione. Non proverei mai piacere ad andare a comprare cose buone da mangiare per tornare a casa e non poterle condividere con chi amo. Se vedo un tramonto voglio poterlo commentare con una persona speciale accanto a me. Tutte le esperienze, anche negative, che ho vissuto nella vita non avrebbero avuto senso se non le mettessi a disposizione degli altri affinché possano non commettere gli stessi miei errori. Ho un’attitudine compulsiva da accudimento, è vero, me lo dicono tutti i miei famigliari… e provo piacere nel vedere gli altri stare bene. Mi si scalda il cuore quando incontro delle donne per strada che mi guardano con occhi lucidi e mi dicono di essere delle “sopravvissute” e che Doppia Difesa le ha aiutate a ritrovare la forza di andare avanti. Quando vado a lavorare in tv, spesso, chiudo gli occhi per un istante e ringrazio il padre eterno di poter portare un po’ di leggerezza nelle case e penso a qualche sorriso strappato… cosa c’è di più bello? GOOVI è nata per lo stesso motivo. Prendersi cura del proprio corpo e di se stessi è una forma di amore, io ho dovuto imparare ad amarmi come tutti perché spesso me ne dimentico… ma forse è una delle forme più alte d’amore. Se ami te stesso, davvero, emani questo sentimento anche verso gli altri e sei molto più credibile nel esprimerti in tutto ciò che fai. Il nostro corpo è come un tempio, ci è stato regalato e va curato, amato, coccolato… dobbiamo viverci il più a lungo possibile e nella maniera più positiva possibile! La vita è meravigliosa e anche nei periodi difficili si fa sentire ancora di più… godiamocela ❤️