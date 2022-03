Michelle Hunziker, la confessione a Striscia la Notizia: “Piango ogni minuto”

Michelle Hunziker si mostra molto triste e addolorata per ciò che sta accadendo alla popolazione ucraina. La famosa showgirl dopo aver ricevuto tantissime critiche per la sua vacanza da lusso nelle settimane scorse, è tornata a grandissima richiesta a Striscia la Notizia.

Lei al fianco dell’amato Gerry Scotti è tornata dietro al famoso bancone del programma satirico per eccellenza firmato Canale 5. Nelle scorse puntate la conduttrice si è mostrava visibilmente provata per ciò che sta accadendo in Ucraina, tanto da scoppiare in un pianto di tristezza e di sofferenza.

Michelle nel corso di queste ultime settimane si è dedicata a sé stessa e alle sue figlie senza però dimenticare le persone che stanno soffrendo. Molte persone infatti, hanno accusato la showgirl di aver mostrato con arroganza le sue vacanze in un momento storico in cui milioni di ucraini stanno soffrendo.

A seguito delle tantissime accuse, è la stessa Michelle a scoppiare in un pianto inaspettato durante una delle ultime puntate di Striscia la Notizia. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi per la showgirl è iniziata una nuova vita ma la guerra scoppiata tra la Russia e l’Ucraina sembra averla colpita nel profondo.

Michelle Hunziker, le lacrime a Striscia la Notizia

Durante una delle ultime puntate del tv satirico firmato Canale 5, la conduttrice si è lasciata andare ad un vero e proprio pianto. Dal punto di vista professionale Michelle sta vivendo una grandissima carriera piena di successi e di immensa soddisfazione.

Per quanto riguarda invece la sfera personale e mentale, Michelle sta accusando tantissimo la situazione straziante dell’Ucraina. Per lei è davvero complicato riuscire a parlare della guerra e proprio per questo motivo, cerca di mantenere sempre il sorriso sulle labbra.

È proprio lei ad affermare: “Nella nostra quotidianità siamo tutti preoccupati e devastati dalle immagini terrificanti della guerra che vediamo. Pensando ai bambini a noi mamme viene da piangere ogni minuto”.

Lacrime piene di dolore che Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere dietro il bancone di Striscia la Notizia. Uno sfogo che ha mostrato ancora una volta la parte più sensibile e sincera della conduttrice davanti a milioni d’italiani.