Dopo lo scoop lanciato dalla rivista Chi, i fan sono in delirio e le riviste più famose stanno cercando di vederci chiaro. Michelle Hunziker e l’affascinate medico Giovanni Angiolini stanno davvero insieme?

Nelle foto rese pubbliche, i due si scambiano un tenero bacio. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la bellissima conduttrice svizzera ha ritrovato l’amore?

La notizia della rottura con il papà delle sue bambine, aveva sconvolto il mondo televisivo e i rumors sul possibile coinvolgimento di Eros Ramazzotti non si sono fatti attendere. La coppia ha deciso di ufficializzare la separazione e iniziare una nuova vita.

Nonostante la notizia e le foto del settimanale Chi, il famoso medico e la conduttrice non si sono ancora esposti. Nessuna conferma e nessuna smentita, ma solo tanto silenzio.

Così, il settimanale Di Più ha cercato di scavare un po’ e di intervistare la segretaria di Giovanni Angiolini.

La donna ha affermato che il chirurgo ortopedico non ha alcuna intenzione di parlare della sua vita privata, tuttavia non ha smentito la notizia.

Mi dispiace ma il dottor Angolini non vuole rilanciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo né smentisco.

Perché la famosa conduttrice non si pronuncia sulla sua presunta relazione? Ha davvero ritrovato l’amore dopo la separazione con Tomaso Trussardi?

Giovanni Angiolini, cosa sappiamo sulla possibile nuova fiamma di Michelle Hunziker

Giovanni Angiolini è un volto molto conosciuto dal pubblico italiano per aver partecipato all’edizione del Grande Fratello del 2015 e per aver avuto una relazione con Mary Falconieri, terminata in seguito alla fine del reality e con la famosa modella Nieves Bolos.

È un affermato chirurgo ortopedico, specializzato in ortopedia, traumatologia, chirurgia protesica e traumatologia sportiva. Non molto tempo fa, è stato eletto “il medico più bello d’Italia“.