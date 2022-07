Michelle Hunziker, la sua ex suocera svela la verità sulla separazione da Tomaso Trussardi

Prima di Francesco Totti e Ilary Blasi uno degli argomenti più chiacchierati è stato senza ombra di dubbio la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia, dopo moltissimi anni d’amore coronato dalla nascita di due figlie, ha deciso di dirsi addio per sempre. Nonostante l’argomento sia diventato di poco interesse mediatico, l’ex suocera della showgirl svizzera è tornata a parlarne rilasciando a riguardo alcune dichiarazioni.

Con queste parole Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi aveva annunciato sui social la fine del loro matrimonio:

Dopo tanti anni d’amore adesso modificheremo i nostri progetti. Continuerà ad esserci rispetto e amicizia, anche per le nostre figlie. La separazione che stiamo affrontando però resterà un fatto privato. Non rilasceremo altre dichiarazioni o commenti in merito alla vicenda. Chiediamo a tutti comprensione e rispetto.

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ la madre di Tomaso Trussardi, Maria Luisa Gavazzini, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la fine del matrimonio tra suo figlio e la showgirl svizzera. Queste sono state le sue parole:

Credo di essere una suocera amata e anche una nonna benvoluta dai miei 6 nipoti. Ho ottimi rapporti con Federico, il marito di Beatrice e con Adriano, il marito di Gaia: ogni tanto fa la gobba e gli dico “stai dritto!” Andavo d’accordo anche con Michelle. Mi è spiaciuto per la loro separazione, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita.