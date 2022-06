Michelle Hunziker svela la verità sulla relazione con Giovanni Angiolini

In queste ultime ore Michelle Hunziker è tornata al centro delle pagine di cronaca rosa per aver rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua vita privata. Dopo le voci in circolazione riguardo la sua storia d’amore con Giovanni Angiolini, la conduttrice svizzera ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Senza ombra di dubbio Michelle Hunziker è una delle protagoniste del gossip dell’estate 2022. Le principali pagine di cronaca rosa hanno dedicato ampio spazio alla sua storia d’amore con il medico Giovanni Angiolini. In seguito ad alcune domande poste dai suoi followers su Instagram, Michelle Hunziker ha svelato tutta la verità riguardo la sua vita privata.

Nonostante le foto dei paparazzi parlino chiaro, né la showgirl svizzera né il bel medico hanno confermato o smentito il gossip che in questi mesi li vede protagonisti. In questi ultimi giorni Michelle ha deciso di lasciare aperta su Instagram una box di domande dove alcuni suoi followers hanno chiesto riguardo la sua vita privata.

Tra le tante domande a cui Michelle ha risposto, due si sono rivelate molto interessanti. I followers hanno posto alla showgirl queste parole:

Perché non condividi mai la tua vita privata? Risulteresti più vera secondo me.

E ancora:

Sei diventata sfuggente… sarà una mia impressione… sei felice?

Senza problemi Michelle Hunziker ha risposto a tutte e due le domande. Queste sono state le parole utilizzate dalla showgirl svizzera:

Sono solita condividere ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato affinché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei. Oppure trasmettere qualcosa di positivo.

E, continuando, Michelle Hunziker ha dichiarato:

Parte della crescita e dell’emancipazione di una donna sta anche nella scelta di prendersi la libertà di vivere cose senza doversi giustificare. Ci sono momenti in cui una persona desidera vivere dei momenti esclusivi senza doverli condividere.

Sembra dunque che Michelle ha deciso di non condividere il suo privato e tenere i momenti della sua storia d’amore tutti per sé.