Michelle Hunziker sta per tornare in tv con un suo programma “Michelle Impossibile”. In vista del debutto previsto per il 16 e il 23 febbraio, è stata ospite di Silvia Toffanin.

A Verissimo, la conduttrice svizzera ha parlato della fine della sua relazione con Tomaso Trussardi.

I due erano amatissimi e sembravano molto affiatati, ma alla fine la coppi è scoppiata e l’hanno comunicato con un comunicato stampa qualche giorno fa.

Michelle Hunziker, nell’intervista che vedremo domenica pomeriggio a Verissimo ha spiegato:

Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre.

Impossibile non fare il paragone con Eros Ramazzotti ma al tempo le circostanze erano diverse e anche l’età aiuta a superare più velocemente la crisi. E ha spiegato:

Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza.

Parlando del programma, invece, Michelle Hunziker ha annunciato tanti ospiti di eccezione tra cui la sua amata Maria, ma anche Gerry Scotti e Ilary Blasi. Ha così concluso: