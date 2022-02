Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Eros Ramazzotti che ha lasciato il mondo del web senza parole. In occasione di un’intervista celebre cantante ha deciso di lasciare alcune dichiarazioni in merito alla fine della relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Dopo le numerose indiscrezioni che circolavano sul web circa un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, il cantante è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato in occasione di un’intervista.

Eros Ramazotti torna a parlare della fine del matrimonio tra Michelle e Tomaso Trussardi. In primo luogo il cantante ha smentito tutte le voci sul presunto ritorno di fiamma con la sua ex moglie. Tuttavia, l’artista per Michelle Hunziker ci sarà sempre.

Nonostante il loro matrimonio non sia andato a buon fine, tra il cantante e la sua ex moglie c’è un legame indissolubile. L’affetto che nutrono l’uno per l’altro difficilmente sarà taccato. A dichiararlo è stato lui stesso in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi“:

Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi.

Oltre a rinnovare che Michelle Hunziker potrà contare sempre sul suo sostegno, Eros ha deciso anche di smentire una volta per tutte il ritorno di fiamma. Dopo la fine del matrimonio, i due hanno deciso di rimanere amici:

Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale.

Non è tutto. Il padre di Aurora Ramazzotti ha dichiarato anche di aver dato alcuni consigli alla sua ex moglie per affrontare questo momento di difficoltà. Queste sono state le sue parole: