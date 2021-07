Una domenica dal sapore amaro per Michelle Hunziker, la conduttrice piange la morte della sua cagnolina Lilly. Il barboncino della showgirl svizzera era in famiglia da 11 anni ed è stato un vero compagno di avventure per lei e le sue tre figlie.

Lilly viveva insieme a Michelle Hunziker, le figlie e Tommaso Trussardi. La conduttrice è molto affezionata ai suoi animali e ha trasmesso lo stesso amore anche a Aurora Ramazzotti che, in casa a Milano, ha due bellissimi gatti.

Per salutare la sua cagnolina Michelle Hunziker ha messo una tenerissima foto sui social con una dedica a dir poco commovente:

Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque…

Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile…e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo…Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio

In casa a Bergamo, oltre Lilly c’è anche un altro cagnolino a far compagnia alla famiglia: Odino. Si tratta di un levriero che la famiglia aveva adottato e a cui aveva dato quel buffo nome “Perché era l’unico della cucciolata con un codino storto”.

Sotto la foto è comparso immediatamente anche il commento di Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore della conduttrice ha scritto: “Era un’anima speciale, ci ha dato davvero tanto!”.