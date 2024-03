Michelle Hunziker preoccupa i fan, tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio, c’entrerebbe Tomaso Trussardi: cosa sta succedendo 

Michelle Hunziker da qualche tempo non posta più foto con Alessandro Carollo, ma la motivazione non è una crisi, bensì riguarda l'ex marito della Hunziker, Tommaso Trussardi

I social media ci permettono di condividere i nostri pensieri, le nostre giornate e la nostra vita in generale. Per i personaggi famosi sono un ottimo mezzo di comunicazione con i loro fan. Ma ovviamente, ogni dettagli viene notato, anche grazie a queste piattaforme di condivisione. Una foto o un video attirano l’attenzione, ma anche un’assenza desta molti sospetti. Proprio come quella di Michelle Hunziker, che da qualche tempo, non posta più foto con Alessandro Carollo. Il motivo? Scopriamo insieme.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo insieme a Celeste e Sole

Michelle Hunziker, nota showgirl italiana, ex moglie di Tommaso Trussardi, con il quale ha due bambine, ha recentemente attirato l’attenzione su di se. Da ormai diversi mesi Michelle Hunziker frequenta l’osteopata Alessandro Carollo. La loro storia d’amore è nata in gran segreto appena cinque mesi fa. I fan della donna hanno notato che da qualche tempo la donna non posta più foto con Alessandro. In molti hanno ipotizzato una crisi o addirittura una rottura tra i due, ma la verità è ben diversa.

Michelle Hunziker e le figlie insieme a Alessandro Carollo in montagna

Secondo quando riporta Nuovo Tv, il motivo di questa assenza social, sarebbe legato all’ex marito di Michelle, Tommaso Trussardi. Infatti sembra proprio che l’uomo, con il quale Michelle mantiene un ottimo rapporto, si sia infastidito nel vedere alcune foto pubblicate sul profilo della ex moglie. Le foto in questione, non riguarderebbero Michelle, ma le loro figlie. Infatti, Celeste e Sole, sono state fotografate insieme a Alessandro e questo avrebbe infastidito Tommaso.

Recentemente l’imprenditore si è trovato al centro di diversi gossip che riguardano Chiara Ferragni. Proprio questi avvenimento avrebbero spinto Trussardi a chiedere alla Hunziker maggior riservatezza, soprattutto per quello che riguarda le figlie. Dunque, nessuna crisi o rottura tra Carollo e la Hunziker, ma semplicemente riserbo legato alla loro famiglia. Michelle avrebbe deciso di accontentare l’ex marito proprio per non rovinare il rapporto di armonia che si è formato negli anni.