Michelle Hunziker pronta a tornare in un nuovo programma tv: ecco dove e quando potremmo vederla

Michelle Hunziker è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso delle ultime ore la conduttrice svizzera si è resa protagonista di un annuncio che ha riempito di gioia tutti i suoi fan. Michelle ha infatti annunciato che presto sarà la protagonista, insieme a Gerry Scotti, di un nuovo programma televisivo.

L’estate sta per finire e stanno per tornare i programmi più amati del piccolo schermo italiano, insieme a tantissime novità. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni, Michelle Hunziker ha rivelato che è pronta per tornare su Canale 5 con il suo Michelle Impossible, ma non solo.

Come già anticipato, la conduttrice svizzera ha svelato che sarà anche presente a Striscia la Notizia oltre che in un nuovo programma, affiancata da Gerry Scotti. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi rivedrete in tv prestissimo. Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene!

Michelle Hunziker parla del varietà: le sue parole

Qualche mese fa, in occasione di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Michelle Hunziker ha rivelato la sua idea esprimendo il proprio parere per quanto riguarda il varietà. Queste sono state le sue parole:

Il varietà in tv oggi? Siamo in tanti a combattere perché la tv generalista possa sopravvivere in un mondo che offre tante alternative. La soluzione e l’ambizione si trovano nel riuscire a creare un appuntamento, un evento, come può essere il Festival di Sanremo o una grande partita di calcio; generare attenzione e attesa intorno a qualcosa che “va visto”.

E, continuando, Michelle ha poi aggiunto: