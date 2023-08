Tomaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker con Dayane Mello? L’indiscrezione

In queste ultime ore un vero e proprio scoop sta circolando su Tomaso Trussardi. Il nome dell’imprenditore è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip in seguito alla pubblicazioni di alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia di Dayane Mello. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

Tomaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker con Dayane Mello? In queste ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui l’imprenditore e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbero iniziato una frequentazione. Tutto è iniziato dopo la partecipazione di Tomaso e Dayanne all’evento ‘Premio Moda Città dei Templi Edizione VI’, tenutosi a Paestum. Dopo aver partecipato a tale evento, i due si sono resi protagonisti di alcuni scatti che non sono di certo passati inosservati.

Tomaso Trussardi e Dayane Mello si frequentano? L’indiscrezione

Tra i tanti scatti di cui l’imprenditore e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sono resi protagonisti ce n’è uno che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti. Nella foto in questione si vede infatti Dayane Mello tenere in braccio il cagnolino dell’imprenditore, Odino.

Ha fatto poi molto chiacchierare un altro scatto, quello che mostra Tomaso Trussardi prendere in braccio Dayane. Al momento si tratta solamente di gossip in quanto i diretti interessati non hanno smentito né confermato i rumors che in questi giorni stanno circolando sul loro conto.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli in merito alla presunta frequentazione tra l’imprenditore e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. I diretti interessati romperanno il silenzio e sveleranno la loro verità in merito al gossip che in questi ultimi giorni sta circolando sul loro conto? Non ci resta che scoprirlo!