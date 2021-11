Michelle Hunziker: ecco quanto costa l’abito nero indossato ad All Together Now

Tubino aderente senza spalline, impreziosito sul retro da un profondo spacco per Michelle

Michelle Hunziker è tornata protagonista con All Together Now su Canale 5 la domenica sera. Il programma dopo un esordio interessante con un 13.5% di share nella prima puntata, ieri ha fatto registrare un calo arrivando ad un 12.4%. Ancora una volta la rete ammiraglia di Mediaset arranca nel confronto con Rai 1 nel giorno festivo. Detto ciò si sta parlando molto dell’abito indossato da Michelle nel corso della seconda puntata.

Un lungo ed elegante abito da sera nero che ha fatto molto parlare. Un tubino aderente senza spalline, impreziosito sul retro da un profondo spacco che ha dato risalto al suo fisico. Ma di che vestito si tratta? Su Instagram è stato svelato il brand dell’abito di Michelle Hunziker. Si tratta della TOPTREND. Prezzo? 307,50 euro.

Michelle Hunziker, il brand dell’abito indossato nella seconda puntata

TOPTREND è un marchio recente fondato nel 2015 ma che in poco tempo è riuscito a ritagliarsi spazio nel mondo della moda internazionale. Chi opera per il brand assicura che il segreto del successo di TOPTREND nel settore dell’abbigliamento è da ricercare nella cura di ogni minimo dettaglio e nel sapiente lavoro degli esperti artigiani nell’Atelier italiana.

Ieri ad affrontare il giudizio della giuria vip composta da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, e al cospetto del Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, si sono esibiti 13 aspiranti cantanti rimasti in gara. Ad essere eliminata è stata Priscilla Cattaneo che allo scontro con Giovanni Arichetta ne esce sconfitta. Piccola polemica anche sul caso Michelle Perera e al discorso della body positivity.

Sulla questione è intervenuta anche Rita Pavone: “È una vita che mi sento dare da tanti “quella nana” e allora io mi dico sempre: quella nana ha venduto più di 50 milioni di dischi figurati se fossi stata alta un metro e 74″.