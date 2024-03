Michelle Hunziker racconta sui social il “gioco delle borse” mentre è in viaggio con le colleghe: nella sua borsa c’è un oggetto molto particolare

C’è sempre tempo per fare dei giochi in compagnia, soprattutto se si ha a che fare con una vasta fanbase che si vuole intrattenere. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e delle storie che ha postato sul suo viaggio di ritorno nella sua Svizzera. La conduttrice e showgirl ha condiviso con i suoi follower il gioco che ha messo su con le sue amiche durante il viaggio.

Dopo una domenica immersa nella natura con la famiglia e gli amici, Michelle Hunziker è partita questa mattina per Zurigo per un “viaggio di lavoro”. In compagnia di altre quattro colleghe ha saputo imbastire un gioco originale, in poche parole, “il gioco delle borse”. Di che si è trattato?

Con lei, viaggiava anche la sua manager Graziella Lopedota e alcune colleghe, con cui ha subito iniziato a divertirsi. Obiettivo del gioco delle borse era rivelare completamente il contenuto della borsa di ognuna e controllare chi avesse cose e chi più cose. Afferma sui social Michelle Hunziker, parlando con i propri follower:

Adesso, faremo un gioco da viaggio, si chiama “il gioco delle borse” e, secondo me, vi divertirà un sacco perché mi chiedete sempre cosa ci sia nella mia. Non si bara ragazze, ognuna deve mostrare ciò che ha con sé.

Chi avrà avuto più cose nella propria borsa? Michelle ha aperto le danze, mostrando il contenuto della sua. Ed ecco sbucare fuori occhiali da vista, perché, dice la showgirl, “da vicino non ci vede più bene”, acqua, spazzola (unica ad averne una), portafoglio, caramelle alla valeriana, chiavi, occhiali da sole, cuffie, caricabatterie e trucchi. Un set piuttosto completo, si potrebbe dire a un primo sguardo.

Le altre “concorrenti” del gioco non si sono tirate indietro e, inoltre, sono state da meno. Graziella Lopedota mette sul tavolo foulard multiuso, “che può fungere da lenzuolo”, afferma la manager, agenda con santino, pochette con trucchi, caramelle e caricatori, portafoglio, auricolari, chiavi della macchina, telefono, integratori alimentari e barretta.

Andando avanti, concludendo il giro del gioco della borsa, abbiamo l’amica Laura Barenghi con fazzoletti, cuffie, agendina, occhiali, portafoglio, penne, specchio, medicine, santino e trucchi. Per finire, l’ultima del gruppo, Laura Peluso, con sigarette, cerotti per i piedi, portafoglio, agenda, chiavi di casa, disinfettante, profumo, caricatore, cuffie, lima e trucchi.

Non è facile stabilire chi abbia vinto il “gioco delle borse” brevettato da Michelle Hunziker, ma di sicuro la sfida è stata molto divertente. Un viaggio di lavoro si è trasformato rapidamente in un’esperienza all’insegna dell’allegria e dell’amicizia.