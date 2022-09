Michelle Hunziker, ritorno di fiamma con Trussardi? Il dettaglio non lascia dubbi

Nel corso degli ultimi giorni, Michelle Hunziker ha deciso di fare una diretta sul suo profilo Instagram. Tuttavia, all’interno della sua casa è spuntato un dettaglio che non lascia più dubbi su un presunto ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Dopo la fine delle relazione con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker è tornata ad occupare il centro delle news. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la conduttrice svizzera avrebbe messo un punto definitivo alla relazione con il medico chirurgo per riconquistare il suo ex marito.

A dimostrarlo sono stati numerosi indizi spuntati in rete. L’ultimo risale a qualche giorno fa e questa volta sembra che non ci siano più dubbi su un ipotetico ritorno di fiamma. Nel corso di una diretta Instagram trasmessa dalla stessa showgirl, è apparso un oggetto che ha suscitato la curiosità dei fan.

Mentre la conduttrice era intenta a guardare un documentario in tv, in altro a destra dello schermo del suo cellulare si è intravista una cornice che ritrae la Hunziker e Tomaso Trussardi abbracciati, felici e sorridenti nel giorno del loro matrimonio. Considerando che la coppia è ormai separata da nove mesi, nessuno si aspettava che un quadro del genere potesse far parte dell’arredamento della casa di Michelle.

Michelle Hunziker: la separazione con Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio lo scorso gennaio 2022. I due lo hanno dichiarato attraverso un comunicato stampa ma senza rivelare i motivi. Tuttavia, qualche mese dopo, alcuni rumors hanno visto protagonista anche l’ex marito, Eros Ramzzotti. In occasione di un’intervista, l’imprenditore aveva dichiarato in merito al cantante: