Michelle Hunziker sotto accusa, le parole di Zoe Cristofoli: “Ci vuole rispetto”

Le vacanze di Michelle Hunziker stanno creando diverse polemiche sui social anche da parte di persone famose. Non solo gli utenti Instagram si sono scagliati contro la famosa conduttrice ma anche giornalisti e influencer.

Dopo il grandissimo successo ottenuto con il programma ‘Michelle Impossibile’ la ex moglie di Tomaso Trussardi ha deciso di staccare la spina. Per respirare un po’ d’aria pulita e mettere da parte il brutto periodo affrontato, la soubrette ha deciso di volare direttamente alle Maldive, godendosi una vacanza da sogno.

Le foto sui social e le varie storie Instagram hanno però scatenato l’indignazione di migliaia di utenti che non hanno apprezzato il suo comportamento. La conduttrice infatti, è stata accusata di non aver nessun pensiero nei confronti di ciò che sta accadendo in Ucraina, divertendosi nel mostrare la sua tintarella e le acque cristalline.

Contro di lei oltre ai semplici utenti Instagram, si è scagliata anche la nota giornalista Selvaggia Lucarelli e Zoe Cristofoli. Entrambe hanno pubblicato un vero e proprio sfogo nei confronti di Michelle Hunziker e del suo comportamento definito ‘inadeguato e fuori luogo’.

Zoe Cristofoli contro Michelle Hunziker e la vacanza alle Maldive

In un primo momento a scagliarsi contro Michelle Hunziker è stata Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima all’interno del suo profilo Instagram aveva affermato: “Vanno in vacanza alle Maldive e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente”.

In un secondo momento è arrivato anche il parere pungente di Zoe Cristofoli che nei confronti della famosa conduttrice ha speso parole molto negative. È proprio lei ad affermare: “Davvero mi dà tanta rabbia vedere persone molto più conosciute di me che dovrebbero avere la responsabilità di fare qualcosa, non tanto a livello monetario quanto di informazione”.

“Non dico di non vivere le nostre vite, di non lavorare, di non portare a termine i nostri progetti, soprattutto chi lavora qui e ha contratti programmati con aziende, brand. Oppure di non postare momenti felici della vostra e nostra vita. La vita non si ferma… Ma il viaggio alle Maldive di chi ha milioni di followers con scritto buona giornata, un sorriso magari anche NO. Non ve lo ordina mica il dottore di postare” termina la ex fidanzata di Fabrizio Corona.