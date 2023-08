Michelle Hunziker svela il suo segreto di bellezza: “Non esagerate con questo alimento, vale troppe calorie”

Michelle Hunziker è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati del piccolo schermo italiano. In questi giorni la conduttrice svizzera ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, dove ha svelato alcuni dei suoi segreti di bellezza. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In un’intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Michelle Hunziker ha svelato come riesce a mantenersi in forma. Tra i tanti consigli dati dalla conduttrice di Striscia la Notizia, ce n’è stato uno che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quale.

Alla domanda del giornalista su come riesce a mantenere una forma fisica perfetta, Michelle Hunziker ha risposto con queste parole:

Chi è ancora al mare può godere di passeggiate a ritmo sostenuto e di belle nuotate. Appena rientrate in città invece io consiglio di fare sport in casa: bastano 20 minuti per stare bene. Ogni giorno, e non trovate scuse: si può anche farlo in mutande appena sveglie e spettinate! Ci sono tante app di fitness oppure basta guardare YouTube e trovare un mini circuito a corpo libero per tonificare e tenere sveglio ogni muscolo.

La conduttrice ha poi sottolineato l’importanza di fare attività fisica. A riguardo ha rivelato che:

Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi. Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra.

Ma non è finita qui. Nell’intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Michelle Hunziker ha poi consigliato ai lettori del giornale di non esagerare con un alimento presente in tutte le cucine: l’olio. A riguardo, queste sono state le sue parole: