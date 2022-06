Michelle Hunziker: il primo weekend di coppia con Giovanni Angiolini

Dopo aver messo un punto definitivo alla storia d’amore con Tomaso Trussardi, sembra che Michelle Hunziker abbia di nuovo ritrovato l’amore con Giovanni Angiolini. La conduttrice svizzera si è concessa il primo weekend di coppia insieme alla sua nuova fiamma mostrandosi insieme sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo esser stata nel mirino dei rumors a causa della sua separazione con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la conduttrice protagonista di un gossip sono state alcune immagini su Instagram le quali hanno ufficializzato la sua storia d’amore con Giovanni Angiolini.

Ormai la Hunziker non si nasconde più. A distanza di ben tre mesi dalle prime foto rubate, ha deciso di venire allo scoperto con il suo nuovo compagno. Stando alle immagini pubblicate sui loro rispettivi profili Instagram, i due si sono concessi una cena romantica in riva al mare. Il primo a pubblicare è il medico chirurgo il quale ha immortalato il tramonto scrivendo:

E’ praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare.

In un secondo momento, anche l’ex moglie di Eros Ramazzotti pubblica uno scatto che ritrae lo stesso tramonto. Dunque, non ci sono dubbi, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno ufficializzato il loro amore. Attualmente non siamo a conoscenza del luogo in cui la coppia ha trascorso il weekend. Tuttavia, si ipotizza che si tratti della Sardegna, paese d’origine del chirurgo.

Giovanni Angiolini: chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Giovanni Angiolini, classe 1981, è nato a Sassari. Dopo aver conseguito gli studi in Medicina e Chirurgia, l’uomo è diventato un famoso medico chirurgo. Tuttavia, è conosciuto all’interno del mondo della televisione anche grazie alla sua partecipazione in una vecchia edizione del Grande Fratello.