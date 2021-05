Michelle Hunziker svela un retroscena inedito con Eros Ramazzotti: “Presa dal panico ho preso il treno e sono scappata”

Insieme hanno rappresentato una delle coppie più invidiate degli anni ’90. Stiamo parlando di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la cui storia d’amore ha fatto appassionare moltissimi fan fino alla rottura. Dopo la sconvolgente separazione, però, i due hanno preso delle strade diverse, costruendosi nuovi affetti.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ancora oggi appassiona i moltissimi fan dell’ex coppia. Michelle ed Eros si incontrano nel 1995 e tra loro si può dire che scoppia un vero e proprio colpo di fulmine. Questo grande amore qualche tempo dopo porta la coppia ai fiori d’arancio e, successivamente, alla nascita di Aurora Ramazzotti.

Come ogni storia d’amore, anche la loro relazione, fatta di alti e bassi, non era purtroppo destinata a durare in eterno. Dopo qualche anno di matrimonio, infatti, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti decidono di lasciarsi. Una separazione molto sofferta che ha inciso profondamente nelle vite di entrambi.

La storia d’amore tra la showgirl svizzera e il cantante appassionò non solo i numerosi fan della coppia ma fu anche al centro dei più popolari giornali di cronaca rosa. Costantemente, infatti, i due si ritrovavano al centro del gossip e la loro relazione è stata una delle più chiacchierate degli anni ’90.

Michelle Hunziker, la grande storia d’amore con Eros Ramazzotti

Come anche più volte ricordato da Michelle la loro è stata una bellissima storia d’amore. Dopo il loro primo incontro, stando alle parole della conduttrice, Michelle Hunziker ha dichiarato:

Presa dal panico ho preso il treno e sono scappata, convinta di essere per lui solo una delle tante groupies, che non potevo interessargli davvero.

Ma l’amore di Eros nei confronti di Michelle era talmente forte che lui stesso andò in tutti i bar di paese per cercarla. Insomma, una bellissima storia che, nonostante sia finita, ancora oggi è ricordata dai diretti interessati con grande emozione.