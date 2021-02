Eros Ramazzotti, avete mai visto la sua casa? Moderna e semplice ma ciò che cattura l’attenzione è quel particolare nel bagno

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati di sempre. Il noto cantante è originario di Roma ed esattamente è cresciuto nelle case popolari di Lamaro. Ad ogni modo, da quel momento ne è fatto di strada il cantante e oggi vive in un’altra città. In realtà è da parecchio tempo che Eros Ramazzotti vive a Milano, in una splendida casa. In realtà sull’abitazione del noto cantante non abbiamo molte informazioni perchè soltanto raramente pubblica qualche post dal quale è possibile cogliere qualche dettaglio. E voi, avete mai visto la casa di Eros Ramazzotti?

Le foto della casa di Eros Ramazzotti

La casa del cantante si trova nel capoluogo lombardo. Ha un grande portone d’ingresso in legno e vi si accede attraverso un ingresso che da l’idea di un palazzo storico. Per il pavimento il cantante pare abbia scelto il parquet di colore marrone.

Eros ha scelto di arredare il suo appartamento optando per uno stile semplice e moderno. Quasi tutte le pareti di casa sono di colore bianco ed in qualche stanza, come il salone si trovano affisse varie opere d’arte moderna. Nella sala, che poi è la stanza dove Eros trascorre gran parte del suo tempo, c’è un grande divano rosso in tessuto, che da un tocco di colore e di allegria all’ambiente.

I mobili sono tutti in legno e di colore nero. In questa stanza, c’è una libreria molto grande, dove sono collegati tanti libri. Anche il bagno è interamente moderno e non può di certo mancare un ampio box doccia in vetro.

I colori scelti per questa stanza sono il bianco ed il beige. A rendere particolare il bagno è un bellissimo rivestimento in pietra. All’esterno dell’abitazione, è presente una grande terrazza, dove si trovano tante piante. Qui il cantante ama rilassarsi insieme ai suoi gatti. Eros abitava anche a Milano quando era sposato con Marica Pellegrinelli. La modella continua a vivere nel capoluogo lombardo, ovviamente in un’altra casa.

I colori scelti per questa stanza sono il bianco ed il beige. A rendere particolare il bagno è un bellissimo rivestimento in pietra. All’esterno dell’abitazione, è presente una grande terrazza, dove si trovano tante piante. Qui il cantante ama rilassarsi insieme ai suoi gatti. Eros abitava anche a Milano quando era sposato con Marica Pellegrinelli. La modella continua a vivere nel capoluogo lombardo, ovviamente in un’altra casa.

Leggi anche: Aurora Ramazzotti, avete mai visto la sua casa? Il dettaglio in camera da letto non passa inosservato