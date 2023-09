Michelle Hunziker una furia sui social, lo sfogo della conduttrice non è passato inosservato: cosa è successo

Michelle Hunziker è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice svizzera è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di gossip per via di uno sfogo social di cui si è resa protagonista. Scopriamo insieme cosa è successo.

Michelle Hunziker una vera e propria furia sui social. La mamma di Aurora Ramazzotti ha scelto la sua pagina Instagram per lasciare andare ad uno sfogo che non è di certo passato inosservato ai suoi moltissimi followers. Nel dettaglio, la conduttrice si è mostrata una vera e propria furia nei confronti dei viaggiatori maleducati.

Nelle scorse ore Michelle Hunziker ha condiviso alcune Instagram Stories che la ritraggono in treno. Oltre agli scatti in questione, agli occhi dei suoi followers non sono passate inosservate le parole che la conduttrice ha rivolto ai viaggiatori:

Vorrei dormire ma… assisto a telefonate in vivavoce, una dopo l’altra, volume a palla e aromenti interessanti… ma gli auricolari non ce li hanno?

Michelle Hunziker, la conduttrice svela il suo segreto di bellezza

In una recente intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Michelle Hunziker ha svelato come riesce a mantenersi in forma. Alla domanda del giornalista su come riesce a mantenere una forma fisica perfetta, Michelle Hunziker ha risposto con queste parole: