Michelle Impossible, Aurora Ramazzotti rivela il ritocchino della mamma

Ieri sera è andata in onda la seconda e ultima puntata del one woman show di Canale 5 Michelle Impossible condotto da Michelle Hunziker. Anche per questa seconda puntata sono stati tantissimi gli ospiti che si sono alternati sul palco: da Massimo Ranieri a Nina Zilli, dagli Articolo 31 a Silvia Toffanin.

Ospite anche la figlia di Michelle Hunziker che nel “Roast Show”, condotto e ideato da Aurora Ramazzotti, ha avuto ospiti, tra cui Michela Giraud, Katia Follesa, Andrea Pucci, i Pali e Dispari. Tutto hanno dispensato diverse cattiverie nei confronti di Michelle.

E la stessa Aurora ha fatto una confessione rivelando al pubblico una verità nascosta della madre. La figlia di Eros e Michelle ha confessato come la madre con la scusa di un ricovero in ospedale di recente per un intervento al tunnel carpale, ne ha approfittando per farsi fare un ritocchino al seno.

“Sei stata furba!” – ha detto Aurora. La conduttrice l’ha presa sul ridere: “Un applauso ad Aurora e alla sua ultima apparizione in tv”. In effetti spulciando le ultime foto su Instagram qualche dubbio era venuto.

Fonte: Mediaset

Nel corso della puntata c’è stata grande emozione per l’esibizione di Massimo Ranieri che ha duettato con la conduttrice sulle note de “La stagione dell’amore”. Michelle è apparsa molto emozionata e si è lasciata andare a qualche lacrima.

Poi c’è stato spazio anche per J. Ax che insieme a Dj Jad e agli Articolo 31 tornano insieme per la prima volta in televisione. Il primo brano proposto è puntualmente Tranqi Funky, in versione simil-tedesco: “Senti qua, 1996 (che diventa 2022)…J Ax e DJ Jad ancora insieme…E siamo tornati…E allora?”.

Il pubblico è andato in visibilio e Michelle Hunziker dopo la versione in tedesco ha chiesto anche quella originale e viene puntualmente accontentata.