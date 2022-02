Michelle Impossible, la Hunziker svela come sta vivendo la separazione da Tommaso Trussardi

Ieri seconda e ultima puntata dello show condotto da Michelle Hunziker chiamato Michelle Impossible. Nel corso della prima puntata c’era stata la splendida sorpresa dell’ex marito Eros Ramazzotti che si è riunito sul palco con lei per la prima volta dopo 20 anni.

Per Michelle il periodo non è facile sentimentalmente. Da qualche settimana ha ufficializzato la separazione con il marito Tommaso Trussardi dopo circa 10 anni di relazione. Se nella prima puntata non c’è stato alcun riferimento al rampollo della famosa casa di moda, ieri prima di accogliere sul palco Massimo Ranieri e duettare con lui cantando “La stagione dell’amore” ha fatto delle dichiarazioni spiegando come sta affrontando la separazione dal marito.

“In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare…Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste” – le parole di Michelle.

Fonte: Mediaset

Insomma anche se non menzionato direttamente è evidente che la conduttrice si riferisse alla separazione in atto tra lei e Tommaso.

Tommaso Trussardi che al momento ha scelto la linea del silenzio preferendo non commentare alcuna uscita pubblica di Michelle, compresa la réunion sul palco con Eros Ramazzotti la scorsa puntata.

Qualche giorno prima dello show Trussardi si era limitato a dire al cantante romano di “rimanere al proprio posto”. Un atteggiamento che comunque lascia intendere come tra lui e Eros non corra buon sangue.