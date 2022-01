Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Tomaso Trussardi il quale ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker, il celebre imprenditore è già stata pizzicato con un’altra donna. Siete curiosi di sapere chi è? Scopriamolo insieme!

Tommaso Trussardi torno al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista il celebre imprenditore di un gossip non sono stati i rumors relativi alla separazione con Michelle Hunziker bensì c’è di mezzo un’altra donna. Infatti alcuni paparazzi lo hanno pizzicato durante una vacanza e Cortina e non era da solo.

Dopo avere ufficializzato la separazione con Michelle Hunziker Tomaso Trussardi si è concesso una vacanza a Cortina D’Ampezzo. Tuttavia, stando ad alcune foto che circolano sul web, il celebre imprenditore era in dolce compagna di una ragazza bionda come la sua ex moglie.

Secondo quanto riporta il settimanale “Chi“, si tratta dell’assistente di Elisabetta Franchi. Infatti la celebre stilista avrebbe invitato l’imprenditore a trascorrere qualche giorno in uno chalet di lusso.

La stessa rivista diretta da Alfonso Signorini ha paparazzato l’imprenditore impegnato in passeggiate in montagna e risate con la donna. Insieme a loro c’era anche un altro gruppo di persone. Tuttavia, sembra che la ragazza misteriosa non lo abbia mai perso di vista.

Da alcune settimana Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno ufficializzato la loro separazione attraverso un comunicato stampa. Tra i motivi che hanno spinto i due a prendere una decisione simile è stata una crisi che durava già da tempo nonché alcuni cambiamenti nel loro stile di vita.