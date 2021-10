Dopo quasi due mesi nella casa del Grande Fratello VIP, anche Jo Squillo ha ricevuto la sua sorpresa. La DJ e conduttrice tv, durante la settimana ha ricevuto un drone con una lettera dolcissima e bellissima, ma non si aspettava affatto che era per lei.

A svelarlo è stato Alfonso Signorini che durante la diretta di lunedì ha fatto sapere a Jo Squillo che la lettera è stata scritta dalla sua “figlioccia”, Michelle.

La ragazza è entrata nella casa del Grande Fratello VIP e ha sorpreso davvero tutti. “Sei una mamma meravigliosa, una mamma del mondo e volevo urlartelo”, così ha esordito. E poi le stupende parole per la DJ.

“Sei unica e libera, sai andare oltre le barriere del sangue. Insegna a tutti la sorellanza come sai fare tu”. Io ho bisogno di voi perché siete proprio la mia forza.

Del privato della ragazza si sa ben poco, allo stesso tempo Jo Squillo non aveva mai parlato dell’affetto per questa giovane 21 enne. Tuttavia, la confidenza sembra essere alle stelle tanto che la ragazza la chiama “mamma”. Michelle Masullo, di origine friulane, sembra essere una modella di professione, ma è sempre a fianco alla donna per combattere le sue battaglie.

Jo Squillo vive, da quasi 40 anni, con Giovanni Mucciaccia, ma i due non hanno mai avuto figli. Come la donna ha dichiarato “Ho scelto di non essere madre e credo che esistano diversi modi per esserlo”. E nella sua vita è arrivata Michelle che ormai vive con la coppia. Chissà che nelle prossime puntate non ne parlerà la diretta interessata in persona. In queste ore il gossip sta impazzendo e tutti sono alla ricerca di quante più informazioni sulla giovane donna.